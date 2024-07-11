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На Харківщині бійці 3 ОШБр знищили дві гармати та САУ «Гвоздика»

На Харківщині бійці 3 ОШБр знищили дві гармати та САУ «Гвоздика»

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади уразили дві ворожі гармати та САУ 2С1 «Гвоздика» в районі Харківщини.

Про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі 3 ОШБр.

«Розбираємо посадки з окупантами скидами та FPV. Крайню ціль – підтверджено і це 122-мм пушка, з якої росіяни могли діставати наших оборонних рубежів і бити по польових загородженнях задля прориву. Але ворожі збройові засоби та позиції рознесли з неба бійці підрозділу Primus із 1-го штурмового бату», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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