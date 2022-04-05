На Харківщині будуть відключати світло на вулицях, що не дотримуються режиму світломаскування

У Коломацькій ТГ Харківської області прийняли низку рішень через ігнорування жителями вимог воєнного часу.

У Коломацькій громаді пройшло позачергове засідання, в ході якого було вирішено внести деякі зміни в життя громади, задля врегулювання злободенних питань. Про це повідомив очільник громади Володимир Гуртовий на своїй фейсбук-сторінці.

Так, були прийняті критично важливі рішення щодо умов воєнного часу. Тепер у ТГ будуть забирати машини на штрафмайданчик через керування напідпитку або в комендантську годину. Через недотримання місцевими жителями режиму світломаскування також було прийнято рішення відключати від електроенергії всю вулицю, що порушує умови воєнного часу.

Зміни в громаді торкнулись і торговельників, так, тепер у громаді будуть контролювати заборону продажу алкогольних напоїв та відмову приймати розрахунки карткою. Цим будуть займатися працівники поліції та селищної ради.

Насущним питанням у всіх громадах залишається спалення сухостою, у Коломацькій ТГ цю проблему також беруть під контроль і нагадують, що такі дії прирівнюються до диверсійної діяльності та мають відповідні покарання.

– Пам’ятаймо, шановні жителі громади, в країні йде війна, а відсутність активних воєнних дій на території громади абсолютно не привід не дотримуватись правового режиму воєнного стану, що тягне за собою правові покарання, – підсумував голова громади.

Крім того, було прийнято рішення відновити соціальні автобуси на території громади та підвіз працівників з віддалених пунктів на роботу і додому.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Анастасія Хушану

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