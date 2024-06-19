На Харківщині після обстрілу горить Старосалтівське лісництво

Вдень 19 червня росіяни завдали ударів по території Старосалтівського лісництва Чугуївського району. В результаті обстрілу по лісовому масиву зайнялась суха хвойна підстилка.

Про це повідомили в ДСНС України.

На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 7 га.

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучені підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда селища Вільча та пристосована техніка лісгоспу.

Рятувальники та лісівники працюють під загрозою повторних обстрілів.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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