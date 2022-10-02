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На Харківщині службовий собака Нацгвардії знайшов збитий російський безпілотник

На Харківщині службовий собака Нацгвардії знайшов збитий російський безпілотник: техніка працюватиме на ЗСУ (https://suspilne.media/287614-na-harkivsini-sluzbovij-pes-nacgvardii-znajsov-zbitij-rosijskij-bezpilotnik-tehnika-pracuvatime-na-zsu/)

У Харківській області на кордоні з рф 30 вересня нацгвардійці збили зі стрілецької зброї безпілотник-розвідник. Майже неушкоджений апарат розшукав службовий собака Зевс. БПЛА відремонтують для потреб Збройних сил України.

За словами нацгвардійців, апарат використовують для коригування артилерії та пошуку позицій. Максимальна дальність польоту сягає 50 км, швидкість — до 110 км/г.

На Харківщині службовий собака Нацгвардії знайшов збитий російський безпілотник

На Харківщині службовий собака Нацгвардії знайшов збитий російський безпілотник

На Харківщині службовий собака Нацгвардії знайшов збитий російський безпілотник

Джерело: https://t.me/xc_kharkiv/60476

Новости портала «Весь Харьков»

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