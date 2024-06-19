На Харківщині внаслідок авіаудару поранено 37-річного чоловіка

19 червня близько 16:30 окупанти завдали авіаційного удару по селу Кругляківка Купʼянського району. Зазнав поранень 37-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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