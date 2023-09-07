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На Харківщині згоріли посилки у відділенні Нової пошти
06 вересня о 23. 38 до чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС України у Харківській області надійшло повідомлення про пожежу в селищі Коротич.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
По прибуттю рятувальників на місце події, було встановлено, що на території ТОВ «Нова пошта» горить окремо розташований металевий контейнер з посилками, на площі 12 м кв.
На гасіння було подано два пожежних ствола від автоцистерни.
О 00:20 пожежу було локалізовано, а о 02:53 повністю ліквідовано.
За попередніми даними, причина виникнення пожежі пов’язана з електрикою.