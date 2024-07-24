На Харківськму та Куп’янському напрямках кількість боєзіткнень за добу зросла до 22

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 липня. 872 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 41 авіаційного удару (задіяв, зокрема, 54 КАБи), здійснив 4443 обстріли, 120 з них – із використанням реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Ветеринарне, Липці, Малі Проходи, Рубіжне, Стариця, Веселе, Синьківка Харківської області; Торецьк, Верхньокам’янське, Вовче, Олександропіль, Новоселівка Перша Донецької області та Мала Токмачка на Запоріжжі.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости