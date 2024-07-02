На Харківському напрямку сьогодні, зі сторони Бєлгорода (рф) та Шебекіного (рф) окупанти скинули 20 КАБів

Оперативна інформація станом на 16.00 02.06.2024 щодо російського вторгнення.

Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні, зі сторони Бєлгорода (рф) та Шебекіного (рф) терористи загалом завдали 12 ударів, зокрема, скинули 20 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанські Хутори, Тихе, Глибоке та Малі Проходи. Некеровані авіаракети розривались неподалік Сотницького Козачка.

Водночас відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого та у районі Вовчанська на Харківському напрямку. Без втрат позицій.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів марно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі Синьківки. Задіював для підтримки штурмову авіацію – вдарив 14 НАРами. Українські воїни стійко тримають оборону. Ще один бій продовжується поблизу Стельмахівки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснили 12 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки та Тернів. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще чотири – тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Виїмки оборонцями української землі відбито три атаки противника. Ще два бойових зіткнення не завершилися. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три безрезультатні штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.

Агентство Телевидения Новости