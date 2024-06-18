На Харківському напрямку за добу окупанти втратили 168 людей

Оперативна інформація станом на 10.00 18.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація контрольована. За вчорашню добу на Харківському напрямку загарбники втратили 168 осіб живої сили, із них 55 – безповоротно. Знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два авто. Пошкоджено ще один танк, артилерійську систему та автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбуваються чотири бойові зіткнення, зокрема поблизу Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

На Лиманському напрямку дві атаки противника поблизу населених пунктів Макіївка та Терни були марними. Ще два бої продовжуються в районі Греківки.

На Сіверському напрямку від початку доби найгарячіше – тут уже відбулося дев’ять боєзіткнень. Зокрема, успішно відбито вісім спроб окупантів просунутися поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. В районі населеного пункту Виїмка бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник не припиняє спроб просунутися до мікрорайону «Новий» міста Часів Яр, де на даний час відбувається бій.

Загальні втрати російських загарбників склали приблизно 1230 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 40 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости