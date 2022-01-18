На ХТЗ отравили собаку: полиция проводит проверку

С сообщением о жестоком обращении с животными в полицию обратились жители жилого дома по улице Сергея Грицевца. Харьковчане заявили, что из собака была отравлена и они догадываются, кто мог это сделать, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В настоящий момент полицейские осуществляют поквартирный обход жилого дома и разыскивают возможных свидетелей.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета территориального подразделения полиции. Обстоятельства устанавливаются.

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