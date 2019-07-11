На ХТЗ патрульные выписали нетрезвому водителю сразу несколько протоколов

Сегодня ночью на проспекте Александровском патрульные пытались остановить автомобиль Chevrolet, водитель которого, как сообщили патрульным граждане, был пьян.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полици, на требования инспекторов об остановке водитель авто не реагировал. На проспекте Александровском-87 водитель Chevrolet врезался в Great Wall, не остановился и продолжил движение.

После этого патрульным удалось остановить авто нарушителя − во время оформления ДТП патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на алкоголь мужчина отказался.

На водителя Chevrolet были составлены протоколы по ст. 122-2, ст. 122-4, ст. 130 и ст. 124 КУоАП, а также постановление по ч.2. ст 122 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости