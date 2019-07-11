Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:49
Просмотров: 104

На ХТЗ патрульные выписали нетрезвому водителю сразу несколько протоколов

На ХТЗ патрульные выписали нетрезвому водителю сразу несколько протоколов

Сегодня ночью на проспекте Александровском патрульные пытались остановить автомобиль Chevrolet, водитель которого, как сообщили патрульным граждане, был пьян.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полици, на требования инспекторов об остановке водитель авто не реагировал. На проспекте Александровском-87 водитель Chevrolet врезался в Great Wall, не остановился и продолжил движение. 

После этого патрульным удалось остановить авто нарушителя − во время оформления ДТП патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на алкоголь мужчина отказался. 

На водителя Chevrolet были составлены протоколы по ст. 122-2, ст. 122-4, ст. 130 и ст. 124 КУоАП, а также постановление по ч.2. ст 122 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Нетрезвый водитель снес забор гимназии
Сегодня 14:14    141
На Салтовке трамвай протаранил легковушку: водитель авто в больнице
Сегодня 10:59    298
Столкновение Geely и Газели на Ярослава Мудрого
Сегодня 09:47    128
В США медведь угнал машину и устроил аварию
Сегодня 08:02    179
На окружной мужчину раздавил грузовик, а на Белгородском шоссе автоугонщик разбил несколько машин
10.07.2019 18:30    416
Попытка угона закончилась массовым ДТП на Белгородском Шоссе: один пострадавший
10.07.2019 14:42    369
На окружной грузовик переехал пешехода
10.07.2019 11:52    349
На Деревянко автомобиль врезался в киоск
10.07.2019 10:33    185
Ночью машина сбила бордюр и улетела в кусты, днем отбойник прошил салон и убил девочку
09.07.2019 18:40    405
На окружной врезался в отбойник и перевернулся Mitsubishi
09.07.2019 12:12    296
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 