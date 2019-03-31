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На избирательном участке в Киеве разгорелся скандал из-за ручек с исчезающими чернилами - соцсети (видео)

На избирательном участке в Киеве разгорелся скандал из-за ручек с исчезающими чернилами - соцсети (видео)

На одном из избирательных участков в столице произошел скандал из-за якобы выдачи ручек с исчезающими чернилами.

Видео скандала опубликовало на своей странице в Facebook сообщество "ЄвроМайдан - EuroMaydan".

"Киев, 417 участок в Днепровском районе, ручки с исчезающими чернилами", - говорится в описании к видео.

Работницы избирательной комиссии заявили, что эту ручку им подложили на стол.


Агентство Телевидения Новости

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