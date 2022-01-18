На Крещение Россия готовит провокации в зоне ООС

Завтра боевики на Донбассе могут обстрелять мирных жителей, которые придут на водоём «Кирпичный». Об этом предупредили украинцев в Центре стратегических коммуникаций. В сообщении идётся, что таким способом они могут обвинить украинских военных в нападении и создать повод для последующей эскалации.

Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин). Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями. Ця провокація знову ж таки може бути використана для створення приводу для початку ведення активних бойових дій

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