На Куп’янському напрямку окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ

Оперативна інформація станом на 10.00 20.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Куп’янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Роздолівки. А чотири спроби загарбників просунутись уперед наші воїни біля цього населеного пункту вже відбили. Втрати противника уточнюються.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського та Андріївки відбито, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Російський агресор успіху не має.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, чотири артилерійських засоби, три засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також ворог втратив три танки, 18 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 56 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости