Сегодня 13:35
Просмотров: 219
На Мерефянском Шоссе - лобовое столкновение автомобилей
Сегодня днем на Мерефянском Шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Об этом сообщили АТН очевидцы, предоставив соответствующее видео с места ДТП.
По предварительной информации, лоб в лоб столкнулись автомобили Газель с тентом и «Ауди». При этом в легковушку сзади въехала еще одна «Газель».
Полиция на место ДТП еще не прибыла.
Есть ли пострадавшие в результате данного ДТП, уточняется.
Официальная информация выясняется.
Темы: дтп
Загрузка...