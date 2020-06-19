На Мерефянском Шоссе - лобовое столкновение автомобилей

Сегодня днем на Мерефянском Шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Об этом сообщили АТН очевидцы, предоставив соответствующее видео с места ДТП.

По предварительной информации, лоб в лоб столкнулись автомобили Газель с тентом и «Ауди». При этом в легковушку сзади въехала еще одна «Газель».

Полиция на место ДТП еще не прибыла.

Есть ли пострадавшие в результате данного ДТП, уточняется.

Официальная информация выясняется.





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