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На початку війни Росія мала 350 Т-90А, тож куди вони всі поділися?

На початку війни Росія мала 350 Т-90А, тож куди вони всі поділися?

Исландский политолог и экономист Рагнар Гудмундссон разложил потерянные (визуально подтверждённые Oryx) российские танки на две категории:

(https://twitter.com/ragnarbjartur/status/1677992008030273537)

● Произведённые в СССР (до 1991 года).

● Произведённые или модернизированные в РФ (после 1991 года).

Получилось очень интересно. Что сразу бросается в глаза:

В первые дни вторжения (февраль 2022) доля потерянных советских танков составляла лишь 29%. 71% были танки пост-1991.

На сегодня (июнь 2023) ситуация выглядит с точностью до наоборот. Советские танки теперь составляют 73% от общего числа потерь. Танки пост-1991 - лишь 27%.

Вывод простой - чем дальше, тем больше старой техники России приходится тащить на фронт, производство более современных танков не успевает восполнять потери.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12540

Новости портала «Весь Харьков»

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