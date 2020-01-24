Сегодня 10:45
Просмотров: 172
На проспекте Гагарина спасли мужчину, которого засыпало землей при копании траншеи
23 января в 21:23 спасателям поступило сообщение о необходимости квалифицированной помощи для извлечения из-под завала на проспекте Гагарина напротив № 125/1 40-летнего мужчины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Впоследствии было выяснено, что группа рабочих проводила земляные работы.
Они копали траншею глубиной около 3 м. Вдруг произошел обвал грунта, и одного из рабочих по грудь засыпало землей.
Спасатели с помощью шанцевого инструмента откопали и вытащили пострадавшего из-под метрового слоя почвы.
Далее мужчину на "скорой" доставили в лечебное учреждение.
Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Загрузка...