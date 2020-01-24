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На проспекте Гагарина спасли мужчину, которого засыпало землей при копании траншеи

На проспекте Гагарина спасли мужчину, которого засыпало землей при копании траншеи

23 января в 21:23 спасателям поступило сообщение о необходимости квалифицированной помощи для извлечения из-под завала на проспекте Гагарина напротив № 125/1 40-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Впоследствии было выяснено, что группа рабочих проводила земляные работы.

Они копали траншею глубиной около 3 м. Вдруг произошел обвал грунта, и одного из рабочих по грудь засыпало землей.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента откопали и вытащили пострадавшего из-под метрового слоя почвы.

Далее мужчину на "скорой" доставили в лечебное учреждение.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Агентство Телевидения Новости

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