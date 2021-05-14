Происшествия
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14.05.2021 17:15
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На проспекте Гагарина в пятиэтажке загорелся балкон

На проспекте Гагарина в пятиэтажке загорелся балкон

Сегодня, 14 мая, днем произошел пожар в одной из многоэтажек в Основянском районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 мая в 15:21 спасателям поступил  вызов на пожар в пятиэтажном жилом доме на пр. Гагарина, 244. Возгорание возникло на балконе квартиры на 3-м этаже. Пламя угрожало соседним балконам и квартирам.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 3 кв.м. На балконе горели домашние вещи.

Спасатели уже в 15:31 локализовали пожар, ликвидировав его в 15:45. Причину возгорания выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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