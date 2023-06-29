Сегодня 10:10
Просмотров: 68
На ТОТ посилюються репресії проти неповнолітніх українців
На ТОТ посилюються репресії проти неповнолітніх українців – загарбники їх затримують і тиснуть на батьків
Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію, зазначають у Центрі національного спротиву.
- Зокрема через те, що молодь постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій рф. Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до росії.
У ЦНС не виключають, що такі цинічні затримання є одним з елементів примусу батьків оформлювати російські документи.
Джерело: https://t.me/spravdi/30912