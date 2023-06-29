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На ТОТ посилюються репресії проти неповнолітніх українців

На ТОТ посилюються репресії проти неповнолітніх українців – загарбники їх затримують і тиснуть на батьків

Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію, зазначають у Центрі національного спротиву.

- Зокрема через те, що молодь постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій рф. Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до росії.

У ЦНС не виключають, що такі цинічні затримання є одним з елементів примусу батьків оформлювати російські документи.

Джерело: https://t.me/spravdi/30912

Новости портала «Весь Харьков»

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