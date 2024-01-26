Нажаль, «вата» є не тільки в росії
І глобальна проблема агресивного невігластва працює на успіх диктаторів.
▶️ Ці люди вийшли з антиізраїльськими плакатами в Сполучених Штатах на фестивалі незалежного кіно «Санденс».
Скандують «Від ріки до моря Палестина має бути вільною» («From the river to the sea Palestine should be free»)
▶️ Журналіст: «А про яку ріку йдеться?»
Мітингарі: «Я забув назву річки, але море – це Червоне море»
«Я думаю, що море – це Чорне море, а річка з іншого боку Гази»
«ХАМАС навіть не знаходиться в Газі, там євреї»
▶️ Журналіст: «Що написано на плакаті?»
Протестувальниця: «Я не розумію, мені хтось його дав»
Журналіст: «Чого ж ви тоді прийшли?»
Протестувальниця: «Ми проти окупації Палестини»
Журналіст: «Тобто підтримуєте звільнення Палестини від Чорного моря до іншої річки?»
Протестувальниця: «Так, звільнити від окупації»
▶️ Журналіст просто задає запитання. Цікаво було в них запитати, за кого вони будуть голосувати на виборах Президента США.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/47171