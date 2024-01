Нажаль, «вата» є не тільки в росії

І глобальна проблема агресивного невігластва працює на успіх диктаторів.

▶️ Ці люди вийшли з антиізраїльськими плакатами в Сполучених Штатах на фестивалі незалежного кіно «Санденс».

Скандують «Від ріки до моря Палестина має бути вільною» («From the river to the sea Palestine should be free»)

▶️ Журналіст: «А про яку ріку йдеться?»

Мітингарі: «Я забув назву річки, але море – це Червоне море»

«Я думаю, що море – це Чорне море, а річка з іншого боку Гази»

«ХАМАС навіть не знаходиться в Газі, там євреї»

▶️ Журналіст: «Що написано на плакаті?»

Протестувальниця: «Я не розумію, мені хтось його дав»

Журналіст: «Чого ж ви тоді прийшли?»

Протестувальниця: «Ми проти окупації Палестини»

Журналіст: «Тобто підтримуєте звільнення Палестини від Чорного моря до іншої річки?»

Протестувальниця: «Так, звільнити від окупації»

▶️ Журналіст просто задає запитання. Цікаво було в них запитати, за кого вони будуть голосувати на виборах Президента США.

