Напад деменції на БРІКСі або як чекіст продовжує рятувати «народи Донбасу»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Чергові пояснення причин початку повномасштабної війни з Україною путін викладав на саміті БРІКС у ПАР. Наратив той же, як і півтора роки тому: «Наші дії в Україні продиктовані лише одним – покласти край тій війні, яка була розв’язана Заходом та їхніми сателітами в Україні проти людей, які мешкають на Донбасі».

Насправді, звісно, ані Захід, ані Україна не розв’язували війни проти українців, які мешкають на сході України. І той же «форпост великої росії у Запорізькій області» не має жодного (навіть, географічного) відношення до Донбасу.

Але путін повторює ці мантри вже з очевидною приреченістю. І це зрозуміло. Підсумки повномасштабної війни за півтора року з часу її початку виглядають для нього невтішно.

Те, що путін виступає тепер винятково по відео і фактично є невиїзним, якраз і стало підсумком його «визвольної» війни. Ніхто з квітами його не зустрічає не тільки в Україні, а й взагалі у світі. Хіба на це він розраховував 24 лютого 2022 року?

Джерело: https://t.me/spravdi/32892

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