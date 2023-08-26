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Напад деменції на БРІКСі або як чекіст продовжує рятувати «народи Донбасу»

Напад деменції на БРІКСі або як чекіст продовжує рятувати «народи Донбасу»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Чергові пояснення причин початку повномасштабної війни з Україною путін викладав на саміті БРІКС у ПАР. Наратив той же, як і півтора роки тому: «Наші дії в Україні продиктовані лише одним – покласти край тій війні, яка була розв’язана Заходом та їхніми сателітами в Україні проти людей, які мешкають на Донбасі».

Насправді, звісно, ані Захід, ані Україна не розв’язували війни проти українців, які мешкають на сході України. І той же «форпост великої росії у Запорізькій області» не має жодного (навіть, географічного) відношення до Донбасу.

Але путін повторює ці мантри вже з очевидною приреченістю. І це зрозуміло. Підсумки повномасштабної війни за півтора року з часу її початку виглядають для нього невтішно.

Те, що путін виступає тепер винятково по відео і фактично є невиїзним, якраз і стало підсумком його «визвольної» війни. Ніхто з квітами його не зустрічає не тільки в Україні, а й взагалі у світі. Хіба на це він розраховував 24 лютого 2022 року?

Джерело: https://t.me/spravdi/32892

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