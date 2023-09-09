Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:16
Просмотров: 75

Нардепи "прибарахлилися" новенькими дорогими авто під час війни - розслідування Бігус.інфо

Нардепи прибарахлилися новенькими дорогими авто під час війни - розслідування Бігус.інфо

● Руслан Горбенко («Слуга народа») — Mercedes-Benz від $90 тис. та Range Rover $118 тис. - додумався оформити на мати, але це не допомогло

● Орест Саламаха («Слуга народа») — їздив на Mercedes-Benz за $55 тис. теж оформив на мати і вже перепродав його з нормальною націнкою приблизно $99 тис.

● Ігор Молоток («За майбутнє») — Toyota Land Cruiser від $96 тыс.

● Олександр Герега («За майбутнє») — 5 авто $120-260 тыс.

● Геннадій Вацак («Довіра») — Rolls-Royce від $700 тыс.

● Василь Петьовка («Довіра») — Volkswagen Touareg орієнтовно $76 тис. і 4 авто $38-221 тис., які оформлені на дружину

Запам'ятайте ці імена і згадайте перед тим як ставити галочку на наступних виборах…

Джерело: https://t.me/radarbay/14973

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ограничения на выезд за границу будут касаться только мобилизованных женщин
Сегодня 09:26    13
Мережею шириться відео, де одесити на мітингу нібито вимагали «Україну без Зеленського». Це – неправда
Сегодня 09:14    34
СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від призову у трьох областях України: серед затриманих – посадовець ВЛК
Сегодня 09:02    51
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно
Сегодня 08:59    56
Німеччина — країна, з якої Україна імпортує найбільше ліків
Сегодня 08:50    59
Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України можуть початися вже наприкінці вересня або на початку жовтня — Reuters
Сегодня 08:39    64
«Серёжка тоже обмундирование сам себе покупает. и зимнее покупал, и летнее» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:05    102
Литва передала Украине 4,5 млн единиц боеприпасов
Сегодня 07:54    86
На оккупированной Херсонщине "кадыровцы" прячутся в детсадах
Сегодня 07:23    95
Онкохворому хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері
Сегодня 07:12    99
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 