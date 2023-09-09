Нардепи "прибарахлилися" новенькими дорогими авто під час війни - розслідування Бігус.інфо

● Руслан Горбенко («Слуга народа») — Mercedes-Benz від $90 тис. та Range Rover $118 тис. - додумався оформити на мати, але це не допомогло

● Орест Саламаха («Слуга народа») — їздив на Mercedes-Benz за $55 тис. теж оформив на мати і вже перепродав його з нормальною націнкою приблизно $99 тис.

● Ігор Молоток («За майбутнє») — Toyota Land Cruiser від $96 тыс.

● Олександр Герега («За майбутнє») — 5 авто $120-260 тыс.

● Геннадій Вацак («Довіра») — Rolls-Royce від $700 тыс.

● Василь Петьовка («Довіра») — Volkswagen Touareg орієнтовно $76 тис. і 4 авто $38-221 тис., які оформлені на дружину

Запам'ятайте ці імена і згадайте перед тим як ставити галочку на наступних виборах…

Джерело: https://t.me/radarbay/14973

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