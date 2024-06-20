Наслідки обстрілів Харківщини: поліція показала місця російських ударів

В результаті обстрілів з боку військових рф на Харківщині загинула жінка, є поранені. Протягом доби військові рф завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

19 червня військові рф вдарили двома УМПБ Д-30 по Харкову. Внаслідок обстрілу гостру реакцію на стрес дістала цивільна жінка. Пошкоджено житловий будинок, три автомобілі, два дитячих табори.

По селу Вільхівка окупанти завдали авіаударів двома КАБами. Загинула цивільна жінка, чоловік з пораненнями доставлений в лікарню. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди.

Керованими авіабомбами ФАБ-250 росіяни обстріляли село Новоосинове. Поранені дві цивільні жінки. Цивільний чоловік від госпіталізації відмовився. Пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль.

Внаслідок авіаобстрілу ФАБ-250 у селі Кругляківка пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобіль. Постраждав цивільний чоловік, від госпіталізації відмовився.

У селі Загризове через артилерійський обстріл пошкоджено 9 житлових будинків.

В результаті обстрілів згорів житловий будинок у селі Білий Колодязь.

З РСЗВ росіяни обстріляли село Хотімля. Пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа в лісі. Горіла хвойна підстилка.

Військові рф завдали 12 мінометних удари пор селу Відродженівське. Пошкоджено три житлових будинки, господарчі споруди, лінія електропередачі.

Ракетою Х-38 росіяни завдали удару по селу Канцедалівка. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Село Борщова військові рф обстріляли керованими авіабомбами. Без постраждалих.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости