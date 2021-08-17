Наводнение в оккупированном Крыму: затопило Керчь (ВИДЕО)

Оккупировання Керчь второй раз за лето столкнулась с паводком: затоплены центральные улицы города, городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод «Пролив», а также около сотни домов.

«Власти» призвали местных жителей и туристов готовиться к экстренной эвакуации. Горожане еще не успели восстановить имущество после июньских ливней и уже подсчитывают новые убытки.

«Керченские водопады» — пишет в Твиттере RoksolanaКрымUA.

Керченские водопады

тут десятки видео,как город становился Атлантидойhttps://t.co/lEperm9d4i pic.twitter.com/4QY9ubfisf — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 16, 2021

Керчане после потопа увидели то, что раньше было скрыто от посторонних глаз: стихия вызвала наружу фекальные воды из подвала — сообщает российский Телеграм-канал.

Жители дома № 5 по улице Горбульского знали о проблеме давно. Больше двух лет подвал заполняло канализационными отходами из-за протечки в трубе. Картинка эпична, как в Варанаси – зловонная жижа, насекомые, трупы животных на поверхности и вот это вот всё.

После недавнего потопа это прорвалось наружу, но сюрпризом для управляющей компании «Жилсервис Керчь» не стало. В ответ на многолетние жалобы коммунальщики только изредка откачивали воду, а течь не устраняли. Люди волнуются, что сырость повредит стены, и дом сложится, как карточный домик.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»