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Наводнение в оккупированном Крыму: затопило Керчь (ВИДЕО)

Наводнение в оккупированном Крыму: затопило Керчь (ВИДЕО)

Оккупировання Керчь второй раз за лето столкнулась с паводком: затоплены центральные улицы города, городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод «Пролив», а также около сотни домов.

«Власти» призвали местных жителей и туристов готовиться к экстренной эвакуации. Горожане еще не успели восстановить имущество после июньских ливней и уже подсчитывают новые убытки.

«Керченские водопады» — пишет в Твиттере RoksolanaКрымUA.

Керчане после потопа увидели то, что раньше было скрыто от посторонних глаз: стихия вызвала наружу фекальные воды из подвала — сообщает российский Телеграм-канал.

Жители дома № 5 по улице Горбульского знали о проблеме давно. Больше двух лет подвал заполняло канализационными отходами из-за протечки в трубе. Картинка эпична, как в Варанаси – зловонная жижа, насекомые, трупы животных на поверхности и вот это вот всё.

После недавнего потопа это прорвалось наружу, но сюрпризом для управляющей компании «Жилсервис Керчь» не стало. В ответ на многолетние жалобы коммунальщики только изредка откачивали воду, а течь не устраняли. Люди волнуются, что сырость повредит стены, и дом сложится, как карточный домик.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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