НАЗК запрошує заступника міністра, суддю та прокурорів для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує чотири особи для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».

За ознаками несвоєчасного подання декларації запрошуються:

● Тетяна Іванюта, суддя Кагарлицького районного суду Київської області. Запрошується 24 червня, 10:00 (повторно);

● Євген Одобеско, прокурор Київської місцевої прокуратури №10 міста Києва. Запрошується 24 червня, 14:00 (повторно).

За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані запрошується:

● Тарас Качка, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України. Запрошується на 24 червня, 11:00 (повторно).

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується:

● Ярослав Туровський, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора. Запрошується з 30 червня по 2 липня (повторно).

До публічного оприлюднення цієї інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.

У разі наявності підстав буде складено протокол про адміністративні правопорушення.

Нагадуємо, що неявка особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

Источник: nazk.gov.ua

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