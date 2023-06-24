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Нічний масований обстріл України окупантами. Що відомо на ранок?

Нічний масований обстріл України окупантами. Що відомо на ранок?

- Сили протиповітряної оборони збили вночі 24 червня понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва.

- Уламок однієї з ракет влучив у багатоповерхівку у Солом’янському районі, зайнялась пожежа, Загинули 2 людини, 8 – отримали поранення, 2 із них – госпіталізовано.

- У КМВА повідомили, що за ніч ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва.

- У Харкові вночі 24 червня прогриміла серія вибухів, міський голова Ігор Терехов повідомив про щонайменше 3 «прильоти» у Слобідському районі міста.

- Також ворог обстріляв приватний сектор у Дніпрі. Декілька будинків зруйновані вщент, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Філатов.

Джерело: https://t.me/spravdi/30700

Новости портала «Весь Харьков»

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