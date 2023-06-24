Нічний масований обстріл України окупантами. Що відомо на ранок?
- Сили протиповітряної оборони збили вночі 24 червня понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва.
- Уламок однієї з ракет влучив у багатоповерхівку у Солом’янському районі, зайнялась пожежа, Загинули 2 людини, 8 – отримали поранення, 2 із них – госпіталізовано.
- У КМВА повідомили, що за ніч ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва.
- У Харкові вночі 24 червня прогриміла серія вибухів, міський голова Ігор Терехов повідомив про щонайменше 3 «прильоти» у Слобідському районі міста.
- Також ворог обстріляв приватний сектор у Дніпрі. Декілька будинків зруйновані вщент, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Філатов.
Джерело: https://t.me/spravdi/30700