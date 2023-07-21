Недальновидность наших партнеров ставшей притчей во языцех

Удары по Одессе и Николаеву в очередной раз поднимают вопрос аморфности наших международных партнёров, их неповоротливости и недальновидности. Недальновидности ставшей притчей во языцех.

И если вы думаете что ракетные атаки это проблема только Украины... О нет, нет!

После того как россия разорвала "Зерновую сделку" она тут же стала наносить по Одессе и Николаеву удары, разрушая зернохранилища и портовую инфраструктуру. Наносить удары ракетами, которые не может перехватывать наше ПВО. А почему не может? Привет нашим партнёрам!

На сегодняшний день полностью эшелонированная, высокоэффективная ПВО размещена в Киеве. При этом, остальные города миллионники без прикрытия. Поставок ПВО от наших партнёров хватило пока только на такую систему в Киеве. И это грустно вот почему...

На сегодняшний день в мире 1 765 ПУ ЗРК Patriot. У США их на вооружении более 1100. В общем, не нашлось хотя бы 5 батарей для Украины?

Конечно, я сейчас услышу самодовольное и довольное примитивное по своей сути "Вам никто ничем не обязан". Что же, давайте так, нами никто ничем не обязан...

"Зерновой коридор" не работает, а зерновые хабы планомерно уничтожаются российскими оккупантами, поскольку у нас нет ПВО способного отразить атаки россиян, ведь нам такое ПВО не передали, по неким причинам... В результате, зерно из Украины не пойдёт в другие страны... например, в Африку.

Очень быстро Африку укроет продовольственный кризис и уже в этом году мы можем увидеть голод в Африке. А там где голод, там и социальная, политическая, гуманитарная хаотизация и волна беженцев. Масштабный голод в XXI веке с тысячами, десятками тысяч смертей. Это мыслимо? И миграция...

Миллионы жителей Африки волной хлынут в Европу, готовые интегрироваться в европейскую культуру, изучить европейские языки и образ жизни, стать часть цивилизованного, высокообразованного сообщества, пополнить культурное разнообразие стран ЕС. Какая захватывающая картина.

Миллионы нелегальных мигрантов из центральной и северной Африки... Берлин резиновый и готовый к приёму ещё нескольких сот тысяч членов педантичного и высокообразованного социума? Париж недостаточно мультикультурный и зажигательный? Рим заиграет новыми красками и запахами?

Более того. Там где голод, социальная нестабильность, там дестабилизация, хаос, возникновение радикальных движений. Это всё в комплексе может дать вторую жизнь ИГИЛ, Боко Харам или породит более страшный гомункулус, замешанный на уже существующих, но более агрессивной идеологией.

То есть, странам Запада, помимо проблем с продовольственным кризисом, миграционным хаосом, нужно будет решать проблему с террористической угрозой новой формации.

Перспектива апокалиптическая? Нет. Эта та реальность до которую они создают своей аморфностью.

Удар по порту в Одессе это нечто большее чем просто "Россия не соблюдает договорённости". Это больше чем "Зерновой террор". Это масштабнее и серьёзнее. И в то время как Украина привыкла переживать каждую ночь под воздушную тревогу и раскаты взрывов, европейцы даже не представляют, что их ждёт.

В 2022 и первую половину 2023 Европе удалось избежать этого хаоса. Но, в скором времени всё начнётся по-серьёзному. Умникам с нарративом "Вам никто ничем не обязан" - привет. И дальновидным аналитикам в кондиционированных кабинетах в Брюсселе с заоблачными зарплатами, за... За что?

Казалось бы, всего один аспект, а оказывается, как от Украины зависит вся система безопасности не отдельно взятого региона, а целого материка - Африки и стабильная, спокойная жизнь в размеренной неге европейского социума.

А потому - ДА, как видите, нам обязаны и это вершина айсберга.

Украина не должны идти ни на какие соглашения с россией по "Зерновой сделке", на условиях россии. Мы переживём и справимся. А вот Европа - не справится. Поэтому, вопрос обеспечения Украины средствами, для самостоятельной организации безопасного судоходства и не только - приоритет для безопасности ЕС.

Если в Брюсселе этого ещё не поняли. Ну, тогда грош цена белым воротничкам-аналитикам в кондиционированных кабинетах, с годовой зарплатой сопоставимой с годовым бюджетом Свалявы.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19663

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