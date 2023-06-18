Немцы - «Мы должны были что-то понять о русских уже тогда»
На фотографии Берлин, Лейпцигская площадь.
Вверху - 17 июня 1953 года.
Внизу - сегодня.
Вероятно мало кто слышал про эти события.
В тот день случилось самое большое народное восстание ГДР. Около миллиона участников и массовые забастовки.
Что хотели люди?
Снизить новые рабочие нормы, свободу политзаключенным, реформы, свободные выборы, воссоединение Германии.
Результат?
Введение военного положения, советские танки против протестующих. Больше 50 погибших: во время протестов или в последствии военно-полевых судов советской армией. Суды над тысячами участников. И конечно никаких перемен.
Правительство ГДР назвало всё это фашистским путчем, устроенным западом.
Лишь 36 лет спустя, в 1989 всё началось заново. Только в этот раз с мирными протестами и без кровопролития. Но удивительным образом успешно.
Так что ... не только Венгрия 56 и Пражская весна 68.
@A_Ra_Berlin
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Из комментариев:
- За 8 лет оккупации СССР не удалось свернуть мозги немцам в коммунистическую сторону. Поэтому коммунистам пришлось укрепить Штази и она стала во многом суровее МГБ-КГБ.
- У восточных немцев как и у венгров память коротка, они попу за путина рвут и АфД выбирают
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«Мы должны были что-то понять о русских уже тогда». В Германии вспоминают события 17 июня 1953 года
70 лет назад в ГДР более 1 млн человек вышли на улицы против социалистической диктатуры. Манифестации были жестоко подавлены советскими войсками.
«Извлекли ли мы уроки из той истории? Это вызывает сомнения. Жестокие действия Кремля против тогдашних протестов в ГДР уже скоро были забыты.
Только нападение россии на Украину открыло многим глаза на империализм Кремля.
То, что эта война вообще стала возможна, связано в том числе с тем, что россия так и не признала своих преступлений. А Германия из чувства вины и романтизации долгое время поддерживала это затмение.»
Джерело: facebook.com/annopolsky