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Немцы - «Мы должны были что-то понять о русских уже тогда»

Немцы - «Мы должны были что-то понять о русских уже тогда»

На фотографии Берлин, Лейпцигская площадь.

Вверху - 17 июня 1953 года.

Внизу - сегодня.

Вероятно мало кто слышал про эти события.

В тот день случилось самое большое народное восстание ГДР. Около миллиона участников и массовые забастовки.

Что хотели люди?

Снизить новые рабочие нормы, свободу политзаключенным, реформы, свободные выборы, воссоединение Германии.

Результат?

Введение военного положения, советские танки против протестующих. Больше 50 погибших: во время протестов или в последствии военно-полевых судов советской армией. Суды над тысячами участников. И конечно никаких перемен.

Правительство ГДР назвало всё это фашистским путчем, устроенным западом.

Лишь 36 лет спустя, в 1989 всё началось заново. Только в этот раз с мирными протестами и без кровопролития. Но удивительным образом успешно.

Так что ... не только Венгрия 56 и Пражская весна 68.

@A_Ra_Berlin

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Из комментариев:

- За 8 лет оккупации СССР не удалось свернуть мозги немцам в коммунистическую сторону. Поэтому коммунистам пришлось укрепить Штази и она стала во многом суровее МГБ-КГБ.

- У восточных немцев как и у венгров память коротка, они попу за путина рвут и АфД выбирают

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«Мы должны были что-то понять о русских уже тогда». В Германии вспоминают события 17 июня 1953 года

70 лет назад в ГДР более 1 млн человек вышли на улицы против социалистической диктатуры. Манифестации были жестоко подавлены советскими войсками.

«Извлекли ли мы уроки из той истории? Это вызывает сомнения. Жестокие действия Кремля против тогдашних протестов в ГДР уже скоро были забыты.

Только нападение россии на Украину открыло многим глаза на империализм Кремля.

То, что эта война вообще стала возможна, связано в том числе с тем, что россия так и не признала своих преступлений. А Германия из чувства вины и романтизации долгое время поддерживала это затмение.»

Джерело: facebook.com/annopolsky

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