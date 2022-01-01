Нетрезвый водитель BMW, пытаясь скрыться от патрульных, вылетел с проезжей части

Сегодня около 4 утра в районе пересечения Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры патрульные попытались остановить автомобиль BMW, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

И в этот момент, сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель авто потерял управление и машина съехала в кювет.

Пострадавших нет. Во время общения с водителем BMW патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Результат теста на «драгере» – 1,04 промилле.

На водителя BMW были составлены протоколы по ст.124 и ч.1 ст.130 КУоАП.

Фото последствий ДТП были опубликованы в соцсетях.

Агентство Телевидения Новости