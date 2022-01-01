Происшествия
Перейти к списку новостей
01.01.2022 15:22
Просмотров: 339

Нетрезвый водитель BMW, пытаясь скрыться от патрульных, вылетел с проезжей части

Нетрезвый водитель BMW, пытаясь скрыться от патрульных, вылетел с проезжей части

Сегодня около 4 утра в районе пересечения Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры патрульные попытались остановить автомобиль BMW, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

И в этот момент, сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель авто потерял управление и машина съехала в кювет.

Пострадавших нет. Во время общения с водителем BMW патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Результат теста на «драгере» – 1,04 промилле.

На водителя BMW были составлены протоколы по ст.124 и ч.1 ст.130 КУоАП.

Фото последствий ДТП были опубликованы в соцсетях.

Нетрезвый водитель BMW, пытаясь скрыться от патрульных, вылетел с проезжей части

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Под Харьковом спасатели вытащили грузовик из снежной ловушки
01.01.2022 15:11    286
ДТП с Infiniti: следствие закончено, обвинительный акт против Коли Харьковского направлен в суд
01.01.2022 06:21    258
В Харьковской области ищут водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся
31.12.2021 14:20    486
Смертельное ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина: 16-летнего водителя будут судить
31.12.2021 13:50    407
В Балаклее водитель автомобиля не пропустил «скорую» с ребенком
31.12.2021 13:05    347
В Лозовском районе поезд протаранил микроавтобус: один человек погиб
30.12.2021 11:38    360
На Холодной Горе во время движения вспыхнул автомобиль
30.12.2021 11:05    318
Застрявшие «скорые» и школьные автобусы. Как область справилась с снегопадом
29.12.2021 19:49    279
Гибель 6-месячной девочки в ДТП под Харьковом. Подробности трагедии
29.12.2021 17:15    538
На Московском проспекте сошел с рельсов трамвай
29.12.2021 17:10    385
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 