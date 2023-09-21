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Інформація про те, що в Україні журналістів озброять і відправлять у бій, є фейковою

Інформація про те, що в Україні журналістів озброять і відправлять у бій, є фейковою

Брехня: військові медіа України проходять реорганізацію і через нестачу людей та зрив мобілізації Київ відправляє воювати також військових журналістів. Таку новину поширюють підконтрольні кремлю медіаресурси.

Правда: у Міноборони України заявляли, що дійсно проведуть реорганізацію військових медіа, наприклад АрміяInform, з метою заощадити держбюджет, пишуть розслідувачі проєкту StopFake з посиланням на ексзаступницю міністра оборони Ганну Маляр.

- Це буде онлайн-медіа, ми маємо пройти зараз перереєстрацію та реорганізацію. 144 особи забезпечували роботу, яку може забезпечувати набагато менше людей. Держава витрачала на це гроші. Це переважно люди з високими військовими званнями у період дефіциту людей на фронті.

російські медіа перекрутили слова Маляр і просто зліпили фейк про дефіцит людей на фронті. Так, йдеться про користь людей з високими званнями на фронті, але про «окрему мобілізацію для журналістів» та зміну пера і ручки на автомат, як це намагається подати пропаганда рф, ніхто не заявляє.

Джерело: https://t.me/spravdi/33497

Новости портала «Весь Харьков»

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