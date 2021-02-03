Ночью из Лопани спасатели вытащили мужчину: он находится в неотложке

Накануне в 23:18 на «101» поступило сообщение о несчастном случае на водоеме. Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, инцидент произошел в реке Лопань возле Лопанского моста на улице Полтавский шлях.

На место происшествия прибыли спасатели, которые на резиновой лодке подплыли к пострадавшему, достали его из воды, транспортировали на берег и передали медикам. После осмотра пострадавший был госпитализирован больницу скорой неотложной помощи №4.

Агентство Телевидения Новости