Происшествия
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09.07.2019 18:40
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Ночью машина сбила бордюр и улетела в кусты, днем отбойник прошил салон и убил девочку

Ночью машина сбила бордюр и улетела в кусты, днем отбойник прошил салон и убил девочку

На трассе Харьков-Краснокутск накануне вечером в ДТП погибла девятилетняя девочка. В управлении Нацполиции объясняют - причиной аварии стало то, что водитель просто не справился с управлением на скользкой дороге, по предварительной информации, он был трезв.

 Евгения Говорун, следователь:

На 49 кілометрі дороги Харків-Красноград-Перещепене, сталося ДТП за участю автомобіля "Рено". А саме - водій не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник, авто було пошкоджено наскрізь, та постраждали особи - дружина водія, 30-річна жінка, та одна з доньок, двоє дев'ятирічних дівчат знаходилися на задньому сидінні. Одна була смертельно травмована, інша - доставлена в лікарню.

На фото видно, что отбойник буквально прошил машину насквозь - от пассажирского сиденья в багажник. По этому делу уже открыто производство по части 2 статьи 286 - нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего.

А на Московском проспекте у метро Дворец Спорта столкнулись "Mazda" и "Kia Rio". Удар был такой силы, что "Mazda" снесла бордюр и оказалась в придорожных кустах. По информации очевидцев, водителя и его пассажирку с травмами забрала скорая, водитель "Kia" тоже попал в городскую больницу неотложной помощи.

В управлении патрульной полиции сообщают - событие оформляла следственно-оперативная группа, патрульные же обеспечивали охрану места происшествия. Обстоятельства обоих ДТП устанавливают следователи.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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