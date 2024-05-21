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Нові штами COVID-19, які поширюються у світі, можуть призвести до сплеску захворюваності влітку 2024 року — Financial Times

Нові штами COVID-19, які поширюються у світі, можуть призвести до сплеску захворюваності влітку 2024 року — Financial Times

Так, KP.2 — один зі штамів групи FLiRT став домінуючим у Сполучених Штатах, свідчать дані Центрів з контролю і профілактики захворювань у США.

Уперше цей штам виявили у березні.

ВООЗ заявила, що штами з групи FLiRT були виявлені в 14 країнах Європи, а також в Ізраїлі.

Хоча в окремих країнах спостерігається незначне збільшення кількості хворих, "активність COVID залишається низькою на всьому континенті".

Циркуляцію штамів FLiRT зафіксували й у Великій Британії, повідомила Служба охорони здоров'я країни.

У Британії, як і у США, штами групи FLiRT поступово стають домінуючими. Вони також поширюються у Канаді, Таїланді, Австралії та Індії.

"Ключове питання полягає в тому, наскільки ефективними будуть нинішні вакцини проти нових штамів", — йдеться у матеріалі.

Опитані журналістами науковці розійшлися в оцінках.

Вірусолог з Йоркського університету (Канада) Лоуренс Янг вважає, що вакцини впораються.

Тоді як фахівець з інфекційних захворювань в Університеті Вандербільта (США) Вільям Шаффнер вважає, що нові мутації "дещо віддалені від того типу антитіл, який було отримано від вакцинації".

Джерело: https://t.me/znua_live/149232

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Темы: пандемія

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