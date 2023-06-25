Нова партія дронів "Шахед" у росії

росіяни проводять розвідку та готуються до нових ракетно-дронових атак, — речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що незважаючи на відносно спокійну ніч, окупанти все ще можуть завдати масованого удару по містах України у найближчі дні. Зокрема, за словами речниці, росія, ймовірно, знову отримала від Ірану нову партію дронів Shahed.

Це опосередковано підтверджують дані моніторів, які повідомляють про прибуття чергового іранського вантажного літака Іл-76ТД Pouya Air (EP-PUS) на аеродром "Внуково". На борту повітряного судна, ймовірно, перебуває вантаж військового призначення.

Джерело: https://t.me/znua_live/99731

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