Новина про те, що українець нібито навмисно змінив свої дані у паспорті, аби уникнути мобілізації, є маніпуляцією

Брехня: житель Тернополя змінив своє ім’я, прізвище та по батькові (ПІБ) у паспорті, аби заплутати працівників ТЦК та СП і, таким чином, унеможливити процес мобілізації. Таку інформацію з посиланням на фото паспорта українця поширюють пропагандистські Telegram-канали, що підконтрольні кремлю.

Правда: у Тернополі справді проживає чоловік з ПІБ Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко, встановили фактчекери проєкту Ґвара Медіа. Однак змінив свої паспортні дані він не зараз, а у свої 24 роки, тобто у 2010 році.

- Про зміну свого ПІБ тернополянин оприлюднив дані на особистій Facebook-сторінці ще у серпні 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення.

Також встановлено, що у 2019 році чоловік дав інтерв'ю під назвою «У Тернополі живе чоловік з найдовшим іменем та прізвищем» на регіональному телеканалі «Т1 Новини», де детально пояснив свої мотиви зі зміною ініціалів.

Отже, зміни до паспорта громадянина України тернополянин вносив з особистих міркувань ще у 2010 році, що жодним чином не пов’язані з униканням мобілізації після повномасштабного вторгнення росії.

Джерело: https://t.me/spravdi/33841

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