Новини однією строкою

● Порт Новороссийск отгружает 600 000 баррелей сырой нефти каждый день и обрабатывает еще около 1 миллиона баррелей в сутки в рамках КТК. Пока порт закрыт после атаки беспилотников. Продолжается только загрузка в ранее пришвартованные танкеры.

● На саммите в Саудовской Аравии США постараются убедить Китай в том, что в его интересах поспособствовать прекращению войны в Украине и прекратить поддерживать путина, — Wall Street Journal.

● Турция доставила в Украину очередной пакет помощи:

- 1 Bayraktar TB2s;

- Бронемашины (название и количество неизвестно);

- 60-миллиметровые минометы (количество неизвестно);

- 155 мм кассетные снаряды (количество неизвестно).

● Україна розриває угоду з Іраном про уникнення подвійного оподаткування

● ЗС Латвії розпочали перекидання додаткових військ на кордон із Білоруссю.

● Управление по делам гражданства и миграции Латвии в сентябре направит 6 тысячам российских граждан письма с просьбой покинуть страну. Речь идет о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС (в частности, сдать экзамен по знанию латышского языка) или получить временный вид на жительство. Об этом заявил председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака.

● МИД Франции: «Законные власти Нигера — единственный орган, который уполномочен расторгать военные соглашения с Францией. Призываем к восстановлению демократических институтов в Нигере».

● Фьючерсы на пшеницу выросли после того, как российские власти закрыли порт Новороссийск для судоходства после атаки беспилотников. Цены выросли на 2,6% на азиатских торгах, компенсировав недельные потери.

● Военный совет в Нигере высылает послов Америки, Франции, Того и Нигерии и заявляет о своей готовности к сдерживанию агрессии.

● Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024.

● Курс евро превысил 105 рублей, доллар — 95 рублей. Такие показатели фиксируют впервые с конца марта 2022.

● На некоторых госпредприятиях начали повторно оформлять бронь от мобилизации, а на других — выписывать повестки,сообщила Верстка.

● Впервые с 1991 Беларусь обогнала РФ по уровню зарплат в долларах.

● Каспийский Трубопроводный Консорциум объявил об остановке, добавив, что погрузка нефти на пришвартованные танкеры продолжается, инфраструктура КТК не пострадала.

● Міністерство оборони США розпочало логістичні операції поповнення власних запасів боєзапасу артилерійсько\мінометної групи за загальну суму $36,811 млрд. Частка для передачі Україні ще не визначена.

● Аналіз виступів представників адміністрації Байдена задіяних в проведенні передвиборчої роботи (14 осіб), показує різке зниження акцентування тематики бойових дій в Україні і рівня військової допомоги США. Більшість повідомлень на цю тему носить нейтрально-інформаційний характер, з зведення акцентування на технічний і бойовий досвід необхідний ЗС США.

● США сняли запрет на поставку Финляндии системы противоракетной обороны "Праща Давида" среднего радиуса, разработанной израильским концерном "Рафаэль" в партнерстве с американской компанией Raytheon.

● Военный совет в Нигере высылает послов Америки, Франции, Того и Нигерии и заявляет о своей готовности к сдерживанию агрессии.

● В США арестовали двух моряков ВМС, которые передавали военные секреты Китаю. Сообщается, что старшина Вэньхэн Чжао получил почти 15 000 долларов в обмен на планы военных учений США, чертежи радиолокационной системы на военной базе США в Японии и прочие сведения о ВМС США. В свою очередь моряк Цзиньчао Вэй за взятку сообщал Пекину данные об американских военных кораблях, в частности о десантном корабле USS Essex, на котором он проходил службу.

● В США суд решил не арестовывать Дональда Трампа, его отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов. Трамп, как и ожидалось, не признал вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия.

● Путин подписал рекордное за 24 года количество секретных указов.

● Правительство РФ впервые с начала войны объявило о скупке валюты и золота в резервы.

● Россия удваивает план расходов на оборону в 2023 году, пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ. По данным агентства, в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12% (600 млрд рублей) больше, чем было запланировано — 5,59 трлн рублей. Эта сумма составляет 37,3% от общей суммы расходов государства в 2023 году.

● Цены на жизненно важные лекарства в РФ взлетят на 70% из-за введения акциза на этанол, предупреждают фармацевты. Речь идёт о спиртосодержащих препаратах, в том числе бромгексине, корвалоле этопозиде.

● Белоруссия перестала поставлять мясо курицы во многие страны, в том числе в Россию. Эксперты предупреждают, что сокращение импорта может дополнительно повлиять на цены на курятину в России. Цены на неё с декабря выросли на 11,42%. Текущая цена — 196 рублей за килограмм является историческим максимумом.

● Сельджук Байрактар, технический директор и совладелец турецкой авиастроительной компании Baykar, назначен командующим Сухопутными войсками Турции.

● К пятнице Румыния примет 30 кораблей в черноморские порты для украинского зерна.

● Z-военкоры заявили о бессилии армии РФ перед артиллерией НАТО.

● Госсекретарь США Блинкен заявил, что зерновая сделка за время действия вывела на мировой рынок 18 миллиардов буханок хлеба.

● Польська армія замовила протитанкові ракетні комплекси Spike-LR у національного виробника. Замовлення на протитанкові ракетні комплекси уклали з польським оборонним виробником Mesko, котрий за ліцензією виготовляє продукцію ізраїльської компанії Rafael.

● Уряд Естонії дав владі Нарви (третє за величиною місто в Естонії) 15 днів формування пропозицій про перейменування чотирьох вулиць, названих на честь солдатів Червоної армії.

● Польские пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Беларусью, — заместитель начальника генерального штаба ВС Польши Марек Соколовский. Соколовский сообщил, что вчера в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши.

● Международный уголовный суд может выдать новые ордера на арест российского диктатора путина и высшего руководства россии. В частности, по делу о преступлениях ЧВК "Вагнер", - глава глава МКС Петр Гофманский.

● Румыния усилила контроль границы НАТО после атаки россии на порт в Измаиле.

● Польша продолжит наращивать группировку войск на границе с Беларусью, чтобы сдержать агрессора, заявило Минобороны страны.

● На работу в Германии устроились около 18% трудоспособных украинских беженцев, при этом почти половина из них занимает должности, для которых они слишком высоко квалифицированы, выяснили в Институте исследования рынка труда и карьеры в Нюрнберге.

● Правительство Сенегала объявило сегодня, что направит вооруженные силы для поддержки любого вида вооруженной интервенции под руководством ЭКОВАС против военной хунты, которая захватила власть в Нигере.

● Кремль признал провал проекта «единой валюты БРИКС».

Джерело: facebook.com/annopolsky

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