Новини однією строкою

● Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $85 за баррель впервые с 29 августа — данные торгов.

● Система противоракетной обороны впервые в истории развёрнута над Варшавой — министр обороны Польши. Боевые дежурства, по его словам, начнутся с пятницы, основой системы является американский комплекс Patriot.

● Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую начать переговоры о присоединении Молдовы к ЕС до конца 2023. За - подавляющее большинство голосов - 448.

● Блинкен: Важно убедить Путина, что он «не продержится» дольше Украины и Запада.

● Поддержка Украины — это дешёвый способ заставить Россию перестать быть угрозой НАТО, — министр обороны Нидерландов Оллонгрен.

● The Wall Street Journal публикует спутниковые снимки, сделанные Planet Labs 1 октября, на которых видно, что основная часть Черноморского флота РФ выведена из Севастополя. В Новороссийск передислоцированы три подводные лодки класса Kilo, два ракетных фрегата, один патрульный корабль. В Феодосию отправили большой десантный корабль, ряд малых ракетных кораблей и новые тральщики.

● Президентка Словаччини блокує передачу Україні допомоги, анонсованої Міністерством оборони Словаччини. Голова країни наразі не хоче йти проти парламенту та прийняла позицію підтримки їх дій.

● Украинский генштаб полностью переигрывает российский, - экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. "Россия сосредоточена на противодействии украинским сухопутным операциям в то время, когда Украина проводит так называемые "многопространственные операции" - на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве".

● В Україну прибули два автотрансформатори, здатні забезпечити світлом пів мільйона людей, — Міненерго. Обладнання Україні передали Програма розвитку ООН спільно із Японією. Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі повідомив, що до кінця року до України прибудуть ще два таких трансформатори.

● Российский «Москвич» оказался вдвое дороже китайского оригинала.

● Выступление Путина на «Валдае» стало событием мирового масштаба, утверждают в Кремле.

● Нобелевский лауреат Ференц Крауш задонатил всю премию на ВСУ.

● США и ЕС ищут юридические основания, чтобы передать Украине $300 млрд российских активов – сообщил госсекретарь Блинкен.

● Нефтегазрвые доходы РФ в сентября составили 740 млрд (+7.5% г/г); с начала года – 5 576 млрд (-34.5% г/г).

● “Якщо зламав, то плати” — Блінкен про використання заморожених російських активів для відновлення України.

● Іспанія придбає зенітні комплекси Patriot. Сполучені Штати погодили продаж Іспанії чотирьох зенітних комплексів Patriot PAC-3+, а також зенітних ракет загальною вартістю 2,8 млрд доларів.

● Байден заявил, что США могут выделить еще один транш помощи Киеву без привлечения допсредств.

● Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что помощь Украине — «очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для альянса НАТО».

● Глава Военного комитета НАТО призвал страны альянса пополнить арсеналы.

● Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до витратної частини бюджету країни на 2024 рік планують включити підтримку України на суму 340 мільйонів євро.

● Бен Ходжес каже, що Україна на очах всього світу робить те, що американські військові знають лише по підручниках. Він додає, що українській ГШ повністю переграє московський.

● ОПК Росії закупив верстати американської корпорації NSH, які виготовили у Німеччині. При цьому німецька дочірня компанія Hegenscheidt-MFD цієї корпорації продовжує поставляти верстати до Росії.

● Корабли Черноморского флота РФ переведены из Севастополя в Феодосию и Новороссийск, пишут российские провоенные Telegram-каналы bmpd и "Военный осведомитель", публикуя спутниковые снимки. Причиной передислокации называют угрозу ударов ракетами Storm Shadow со стороны Украины.

● США обвинили восемь китайских фирм и 12 их сотрудников в торговле фентанилом.

● В официальных представительствах автопроизводителей Kia и Hyundai заявили, что не планируют покидать российский рынок.

● Сообщают, что теневой танкерный флот хоть и успешно вывозит российскую нефть, но валютную выручку и даже налоги уже не возвращают в страну.

● Нефть Brent рухнула. До рынка дошло, что никто больше сокращать добычу не намерен

● Le Devoir со ссылкой на результаты анализа федеральных данных по международной торговле пишет: рос компании продолжают поставлять в Канаду материалы для строительства, геологической разведки и предметы роскоши, а она в ответ экспортирует сырье и оборудование.

● Велика Британія уклала контракт з компанією BAE Systems та її підрядниками на початок будівництва нових атомних підводних човнів за проєктом SSN-AUKUS. Контракт вартістю 4 мільярди фунтів охоплює близько 300 компаній по всій країні.

● Французская компания Flowbird — поставщик парковочного оборудования — приостановила обслуживание и работу лицензионного программного обеспечения на территории России.

● По китайскому образцу в России разрабатывается система социального рейтинга. Система будет отслеживать все активности: ЗОЖ, госнаграды, кредитную историю, посты в соцсетях, гражданскую позицию, занятие спортом, судимости и много чего еще и выводить «рейтинг».

Джерело: facebook.com/annopolsky

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