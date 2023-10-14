Новини однією строкою
● Газохранилища Германии заполнены на рекордные 97%, этому помогает теплая осень. Газ поступает по трудопроводам из Норвегии и через новые СПГ-терминалы. Планируется ввести еще три СПГ-терминала: в Штаде, Мукране и на острове Рюге.
● Норвегия запретила с пятницы ввоз рыбной продукции из России через сухопутную границу.
● ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы признать Владимира Путина нелегитимным президентом после 2024 года и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных. К репрессиям внутри РФ и войне в Украине привело "чрезвычайно длительное пребывание" Путина у власти, отмечается в резолюции ПАСЕ.
● В новом пакете помощи Германия отправила:
- 1 ЗРК Patriot
- 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206
- 82 терминала спутник связи SatCom
- 4 патрульных джипа
- 50 сенсоров обнаруж дронов
- 2 танковых тягачей HX81 8x8 и 2 полуприцепа к ним
- 100 000 походных аптечек
- 27 477 армейских рюкзаков
● Еврокомиссия считает, что Израиль приложил усилия для сохранения гражданского населения Газы, предупредив о необходимости эвакуироваться — представитель.
● Германия предоставила 76 млн евро безвозвратной помощи для защиты энергообъектов Украины.
● Иордания запретила митинги сторонников Хамаса на границе, а Махмуд Аббас призвал к освобождению похищенных израильтян.
● У Туреччині розпочалися наземні випробування нового ударного багатоцільового безпілотника Bayraktar TB3.
● У США здійснив перший політ модернізований ударний гелікоптер AH-64E Apache у стандарті V6.5.
● Американська компанія Lockheed Martin отримала контракт на виробництво восьми вертольотів Sikorsky MH-60R Seahawk для ВМС Іспанії.
● Минкультуры РФ запретило показ фильма "Сказка" Александра Сокурова на фестивале "Каро.Арт"
● Госсекретарь США Блинкен прибыл в Иорданию, чтобы обсудить войну в Израиле, а также ситуацию в остальной части региона; позже он отправится в Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет
● Израиль официально подтвердил приказ об эвакуации жителей севера сектора Газа. Армия обороны Израиля заявила, что призвала всех жителей города Газа эвакуироваться из своих домов и направиться на юг анклава «для обеспечения своей безопасности».
● Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела.
● Президент США Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування військової допомоги для України та Ізраїлю.
● Байден: "Молчание — это соучастие, и я отказываюсь молчать"
● FrankenSAM: США допомогли Україні створити ЗРК, що стріляють західними ракетами.
● Вице-президент Еврокомиссии Схинас заявил, что Турция "должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть".
● "С нами - с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада - или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и "Хезболлах". Ответ должен быть ясен".
● ЦБ Аргентины повысил ключевую ставку до 133%.
● Россия в ближайшие три года предоставит 1,4 трлн рублей, или $15,6 млрд, госкредитов другим странам, следует из пояснительной записки к закону о бюджете на 2024–2026 годы. Средства будут выданы дружественным государствам, таким как Белоруссия, Египет, Иран, считают эксперты.
● Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил участившиеся нештатные ситуации на Международной космической станции ее возрастом, а также наличием мусора на околоземной орбите.
● МИД России заявил, что авиаудары Израиля по аэропортам в Сирии являются грубым нарушением суверенитета другой страны и норм международного права.
● Кто нибудь, расскажите этим "профессионалам", что Израиль находится в состоянии официальной войны с Сирией с 1948 года.
● «Ми підтримуємо союзників по НАТО, Фінляндію та Естонію, у їхньому розслідуванні пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському морі, і підтримуємо їх поточне розслідування для з’ясування причини», — твітує Держсекретар США Ентоні Блінкен.
● Эстония одобрила законопроект об использовании замороженных российских активов подсанкционных лиц для возмещения ущерба, нанесенного российской войной Украине.
● Активы России в юрисдикциях стран G7 останутся "замороженными до тех пор, пока" Украина не получит компенсацию за понесенный ущерб. Текст коммюнике министров финансов G7 цитирует итальянское агентство ANSA.
● Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестинская атака на Израиль эквивалентна десяти терактам 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах.
● Комиссия Конгресса рекомендует США подготовиться к одновременной войне с Китаем и РФ, - Reuters.
● Україна купує 60% від загальних об’ємів дронів китайської компанії Mavic.
● Цены на верхнюю одежду в России выросли более чем на 25% — Известия. Пальто подорожали на 21%, плащи — на 34%, а куртки — на 37%.
Джерело: facebook.com/annopolsky
Картинки про роиссю от т/к Роисся24