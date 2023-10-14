Новини однією строкою

● Газохранилища Германии заполнены на рекордные 97%, этому помогает теплая осень. Газ поступает по трудопроводам из Норвегии и через новые СПГ-терминалы. Планируется ввести еще три СПГ-терминала: в Штаде, Мукране и на острове Рюге.

● Норвегия запретила с пятницы ввоз рыбной продукции из России через сухопутную границу.

● ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы признать Владимира Путина нелегитимным президентом после 2024 года и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных. К репрессиям внутри РФ и войне в Украине привело "чрезвычайно длительное пребывание" Путина у власти, отмечается в резолюции ПАСЕ.

● В новом пакете помощи Германия отправила:

- 1 ЗРК Patriot

- 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206

- 82 терминала спутник связи SatCom

- 4 патрульных джипа

- 50 сенсоров обнаруж дронов

- 2 танковых тягачей HX81 8x8 и 2 полуприцепа к ним

- 100 000 походных аптечек

- 27 477 армейских рюкзаков

● Еврокомиссия считает, что Израиль приложил усилия для сохранения гражданского населения Газы, предупредив о необходимости эвакуироваться — представитель.

● Германия предоставила 76 млн евро безвозвратной помощи для защиты энергообъектов Украины.

● Иордания запретила митинги сторонников Хамаса на границе, а Махмуд Аббас призвал к освобождению похищенных израильтян.

● У Туреччині розпочалися наземні випробування нового ударного багатоцільового безпілотника Bayraktar TB3.

● У США здійснив перший політ модернізований ударний гелікоптер AH-64E Apache у стандарті V6.5.

● Американська компанія Lockheed Martin отримала контракт на виробництво восьми вертольотів Sikorsky MH-60R Seahawk для ВМС Іспанії.

● Минкультуры РФ запретило показ фильма "Сказка" Александра Сокурова на фестивале "Каро.Арт"

● Госсекретарь США Блинкен прибыл в Иорданию, чтобы обсудить войну в Израиле, а также ситуацию в остальной части региона; позже он отправится в Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет

● Израиль официально подтвердил приказ об эвакуации жителей севера сектора Газа. Армия обороны Израиля заявила, что призвала всех жителей города Газа эвакуироваться из своих домов и направиться на юг анклава «для обеспечения своей безопасности».

● Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела.

● Президент США Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування військової допомоги для України та Ізраїлю.

● Байден: "Молчание — это соучастие, и я отказываюсь молчать"

● FrankenSAM: США допомогли Україні створити ЗРК, що стріляють західними ракетами.

● Вице-президент Еврокомиссии Схинас заявил, что Турция "должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть".

● "С нами - с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада - или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и "Хезболлах". Ответ должен быть ясен".

● ЦБ Аргентины повысил ключевую ставку до 133%.

● Россия в ближайшие три года предоставит 1,4 трлн рублей, или $15,6 млрд, госкредитов другим странам, следует из пояснительной записки к закону о бюджете на 2024–2026 годы. Средства будут выданы дружественным государствам, таким как Белоруссия, Египет, Иран, считают эксперты.

● Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил участившиеся нештатные ситуации на Международной космической станции ее возрастом, а также наличием мусора на околоземной орбите.

● МИД России заявил, что авиаудары Израиля по аэропортам в Сирии являются грубым нарушением суверенитета другой страны и норм международного права.

● Кто нибудь, расскажите этим "профессионалам", что Израиль находится в состоянии официальной войны с Сирией с 1948 года.

● «Ми підтримуємо союзників по НАТО, Фінляндію та Естонію, у їхньому розслідуванні пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському морі, і підтримуємо їх поточне розслідування для з’ясування причини», — твітує Держсекретар США Ентоні Блінкен.

● Эстония одобрила законопроект об использовании замороженных российских активов подсанкционных лиц для возмещения ущерба, нанесенного российской войной Украине.

● Активы России в юрисдикциях стран G7 останутся "замороженными до тех пор, пока" Украина не получит компенсацию за понесенный ущерб. Текст коммюнике министров финансов G7 цитирует итальянское агентство ANSA.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестинская атака на Израиль эквивалентна десяти терактам 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах.

● Комиссия Конгресса рекомендует США подготовиться к одновременной войне с Китаем и РФ, - Reuters.

● Україна купує 60% від загальних об’ємів дронів китайської компанії Mavic.

● Цены на верхнюю одежду в России выросли более чем на 25% — Известия. Пальто подорожали на 21%, плащи — на 34%, а куртки — на 37%.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от т/к Роисся24

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