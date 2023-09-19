Новини про те, що Зеленський дозволив представникам ЛГБТ-спільноти виїжджати з України, – фейкові

Брехня: президент України підписав закон, згідно з яким представники ЛГБТ-спільноти можуть виїжджати з країни. Таку інформацію поширюють в соцмережах, посилаючися на новину «Громадського».

Правда: скріншот, який поширюють фейкороби, – підроблений. Вони взяли за основу новину про ветування закону про декларування із закритими деклараціями та замінили заголовок, зазначили у StopFake.

Зеленський не підписував законів щодо виїзду представників ЛГБТ-спільноти з країни. Наразі виїжджати з України заборонено чоловікам 18-60 років та жінкам-військовослужбовицям, на яких поширюється дія статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Втім, за виконання низки умов трансгендерні жінки можуть виїхати під час воєнного стану.

Так, необхідно отримати медичну довідку про зміну статевої належності, звернутися до органів реєстрації цивільного стану та отримати нове свідоцтво про народження, а потім отримати закордонний паспорт.

Джерело: https://t.me/spravdi/33462

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