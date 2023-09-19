Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 84

Новини про те, що Зеленський дозволив представникам ЛГБТ-спільноти виїжджати з України, – фейкові

Новини про те, що Зеленський дозволив представникам ЛГБТ-спільноти виїжджати з України, – фейкові

Брехня: президент України підписав закон, згідно з яким представники ЛГБТ-спільноти можуть виїжджати з країни. Таку інформацію поширюють в соцмережах, посилаючися на новину «Громадського».

Правда: скріншот, який поширюють фейкороби, – підроблений. Вони взяли за основу новину про ветування закону про декларування із закритими деклараціями та замінили заголовок, зазначили у StopFake.

Зеленський не підписував законів щодо виїзду представників ЛГБТ-спільноти з країни. Наразі виїжджати з України заборонено чоловікам 18-60 років та жінкам-військовослужбовицям, на яких поширюється дія статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Втім, за виконання низки умов трансгендерні жінки можуть виїхати під час воєнного стану.

Так, необхідно отримати медичну довідку про зміну статевої належності, звернутися до органів реєстрації цивільного стану та отримати нове свідоцтво про народження, а потім отримати закордонний паспорт.

Джерело: https://t.me/spravdi/33462

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Туск готовий був віддати половину Польщі...", заявили в партії "Право та справедливість"
Сегодня 10:45    37
Украина вместе со странами НАТО готовится разминировать Черное море
Сегодня 10:32    43
Грузія звинуватила українського чиновника у "дестабілізації"
Сегодня 10:20    63
росія в суді забрехалась
Сегодня 10:08    76
росЗМІ поширюють кадри зі «збитим» українським вертольотом. Вони – фейкові
Сегодня 09:33    88
Буданов пояснив, навіщо бити по Москві, коли “відріжуть” Крим і як пережити зиму
Сегодня 09:09    127
Скандал с ремонтом КНУ им.Шевченко, который в прошлом году пострадал от ракет
Сегодня 08:58    96
Польські ЗМІ: П’ять держав ЄС відкинули план України з обмеження експорту сільгосппродукції
Сегодня 08:47    105
2022 року бізнес в деяких регіонах втратив понад 90% прибутку
Сегодня 08:36    87
Завершено слідство у справі стосовно голови ДСА
Сегодня 08:25    104
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 