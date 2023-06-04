«Ну, а чем навредить, чем? убьют меня?» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф просить свою дружину звернутися до військової прокуратури, так як нелюдське ставлення керівництва до солдатів рф

● військовослужбовець просить дружину починати писати листа до військової прокуратури, оскільки колективно ніхто цього робити не стане;

● співрозмовниця пояснює, що вони бояться вчиняти дії, щоб не нашкодити військовим, щоб їх не відправили до гарячих точок через це;

● «конченая часть, где на людей просто пох*й».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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