ОАЕ готуються посилити контроль за товарами подвійного призначення, які використовуються в оборонній промисловості — Bloomberg
За інформацією джерел видання, місцева влада планує максимально наблизити власний перелік товарів для посиленого контролю до тих, які діють у США та ЄС.
Система видачі експортних ліцензій вимагатиме від компаній, які займаються реекспортом мікросхем та інших компонентів, що використовуються у виробництві озброєнь, надати докази того, що товари призначені для цивільного використання.
Останнім часом ОАЕ згадувалася у переліку країн, які використовуються для поставок рф підсанкційних комплектуючих.
За словами джерел видання, посиленням експортного контролю Абу-Дабі прагне домогтися виходу із сірого списку FATF.
Джерело: https://t.me/znua_live/113611