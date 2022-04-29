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ОБСЕ сообщила о закрытие мониторинговой миссии в Украине

ОБСЕ сообщила о закрытие мониторинговой миссии в Украине

Глава ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид объявили о свёртывании  в ближайшее время Специальной мониторинговой миссии в Украине.

«Це нелегке рішення. Ми розглянули всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями для досягнення поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція Російської Федерації не залишала нам іншого вибору, крім як вжити заходів для закриття Місії. Місія відіграла вирішальну роль у наданні об’єктивної інформації на місцях, сприянні припиненню вогню та роботі над послабленням наслідків конфлікту для цивільного населення. Робота членів СММ заслуговує нашої високої оцінки та вдячності», – сказал глава ОБСЕ..

* ОБСЕ в упор не видела российской агрессии на Донбассе с 2014 года.

Источник: https://t.me/truexanewsua/44236

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