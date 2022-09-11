Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:15
Просмотров: 64

россия пытается противодействовать антикремлевским инициативам Варшавы и может задействовать своих агентов в ОБСЕ – RLI

россия пытается противодействовать антикремлевским инициативам Варшавы и может задействовать своих агентов в ОБСЕ – RLI

Страна-агрессор рф пытается заручиться поддержкой своих «союзников» внутри ОБСЕ. Таким образом Кремль хочет любыми способами противостоять антикремлевским инициативам Варшавы в рамках председательства Польши в ОБСЕ.

Об этом сообщает информационный ресурс OBOZREVATEL.

Примечательно, что россия в этом вопросе «активизировалась» накануне Варшавской конференции по человеческому измерению, которая состоится с 26 сентября по 7 октября по инициативе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Об этом пишет Институт Роберта Лансинга по исследованию глобальных угроз и демократии.

Стоит отметить, что конференция в Варшаве состоится вместо ежегодного Совещания ОБСЕ по человеческому измерению, которое было заблокировано россией. Примечательно, что на такое решение повлиял отказ польского председательства учитывать требования Москвы относительно приоритетов и модальностей встречи, в частности места ее проведения.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/10921

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом 06.00 11.09.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:40    19
Кожну другу російську компанію «відсунули» від світового ринку
Сегодня 07:38    20
У Міноборони вкотре нагадують про відповідальність у сприйнятті та поширенні інформації
Сегодня 07:26    47
“Бубе перебило ноги, он попрощался с нами в прямом эфире и подорвал себя” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:04    109
Пишуть що в Ізюмі і в Куп'янську вже затримані російські вчителі
Сегодня 06:53    95
Маркування "+" на українській військовій техніці під час звільнення окупованих росіянами земель — це данина пам'яті Лицарів Зимових Походів Армії УНР
Сегодня 06:42    91
Роковой цугцванг "спецоперации"
Сегодня 06:31    110
Росія «пояснила» потребу в російськомовних у світі: об'єкти для вербування та підривної діяльності
Сегодня 06:20    114
Жителів Куп'янська просять поки не повертатися до міста
Сегодня 06:10    113
Украинские военные с флагом в Изюме, Харьковской области
Сегодня 06:00    109
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 