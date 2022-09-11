россия пытается противодействовать антикремлевским инициативам Варшавы и может задействовать своих агентов в ОБСЕ – RLI

Страна-агрессор рф пытается заручиться поддержкой своих «союзников» внутри ОБСЕ. Таким образом Кремль хочет любыми способами противостоять антикремлевским инициативам Варшавы в рамках председательства Польши в ОБСЕ.

Об этом сообщает информационный ресурс OBOZREVATEL.

Примечательно, что россия в этом вопросе «активизировалась» накануне Варшавской конференции по человеческому измерению, которая состоится с 26 сентября по 7 октября по инициативе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Об этом пишет Институт Роберта Лансинга по исследованию глобальных угроз и демократии.

Стоит отметить, что конференция в Варшаве состоится вместо ежегодного Совещания ОБСЕ по человеческому измерению, которое было заблокировано россией. Примечательно, что на такое решение повлиял отказ польского председательства учитывать требования Москвы относительно приоритетов и модальностей встречи, в частности места ее проведения.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/10921

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