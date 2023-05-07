Обстріли Вовчанська та Дворічної: ситуація на Харківщині за добу
Минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Внаслідок обстрілів міста Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам’ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.
У смт Дворічна Куп’янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок.
Постраждалих від обстрілів за добу не було.
В області залишається високою мінна небезпека. Після 14:30 в полі біля с. Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 10 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.