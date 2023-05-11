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Огромные потери оккупантов ничем не оправданы

Огромные потери оккупантов ничем не оправданы

Помните, чем оправдывала советская пропаганда соотношение потерь 10:1 в пользу немцев в 1941 году?

1. Мы не ждали нападения, нас застали врасплох (хотя все предвоенные годы СССР только и делал, что готовился к войне)

2. У немцев была лучшая армия в мире, обладавшая огромным боевым опытом (хотя СССР тоже все время воевал — Испания, Китай, Хасан, Халхин-Гол, Финляндия, Польша)

3. У немцев была лучше техника и ее было больше (хотя танков у СССР было больше, чем у всех остальных стран, вместе взятых, у немцев не было ни одного тяжелого танка и по авиации немцев превосходили, как минимум, в два раза).

Интересно, чем сейчас российская пропаганда будет оправдывать соотношение потерь 10:1 в пользу украинцев?

Ведь это именно Россия вероломно напала на Украину. А многие эксперты были уверены, что нападение невозможно. Добавьте работу колоссальной российской пятой колонны в Украине.

Ведь именно российскую армию считали второй армией в мире, а украинцев никто всерьез не рассматривал. Россия постоянно воевала — в Чечне, в Грузии, в Сирии, в Африке, а война на Донбассе уже затухала

Ведь это у российской армии было подавляющее преимущество — по танкам, самолетам, вертолетам и артиллерии оно доходило до 10:1, а по флоту — даже сравнивать невозможно. А никаких серьезных поставок западного вооружения в начале войны не было — ни танков, ни самолетов, ни ПВО, ни снарядов, ни высокоточного оружия.

И ведь это соотношение потерь — десять к одному, достигнуто без окружения войск противника, без мешков и котлов. А что же будет дальше?

Российские пропагандисты, вы бы придумали что-нибудь убедительное — генералы Грязь и Мороз, отравленные пирожки бабушек, благородство русских солдат на поле боя и пр. Вообще уже обленились.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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