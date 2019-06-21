Происшествия
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21.06.2019 15:35
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Охота на призывников. Открыто уголовное дело в отношении работников военкомата (видео)

Охота на призывников. Открыто уголовное дело в отношении работников военкомата (видео)

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, 20 июня поступило сообщение от 26-летнего мужчины о том, что к нему на улице подошли четверо неизвестных в гражданской одежде, представились работниками военкомата и сообщили, что он задержан.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в Слободской отдел полиции для написания заявлений и объяснений по данному факту.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, что в соцсетях появилось видео инцидента, где пострадавший мужчина рассказывает что неизвестные пытались лишить его свободы. Кроме сотрудников полиции на место были вызваны представители военной прокуратуры.

Внимание! Видеозапись содержит ненормативную лексику (18+)


Агентство Телевидения Новости

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