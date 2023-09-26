Оккупанты подозревают жителей Мариуполя в сотрудничестве с ВСУ – усиливают репрессии

В городе вводят военную цензуру – усиливают контроль, прослушивание, запрещают массовые собрания. Запреты касаются всей территории Донецкой обл., временно подконтрольной рф.

Документ издало фейковое «мвд днр».

«Ужесточение контроля и мер по безопасности оккупационного режима (а не людей) – свидетельствуют о том, что ситуация на фронте обострилась, и у врага нет доверия к оставшемуся населению. Мариупольцы сдают позиции, координаты и информацию, которая помогает ВСУ. Потенциально – каждый под подозрением, кто выражает недовольство бездействием оккупационных властей, бардаком во всех сферах жизни города, тотальной краже, задержками в оплате труда», – отмечает законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24153

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