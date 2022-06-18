Окупанти намагаються створити умови для продовження наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 18 червня. 115 доба війни.

На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости