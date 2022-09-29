Окупанти обстріляли 10 населених пунктів на Слобожанському напрямку, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 29 вересня. 218 доба війни.

За поточну добу противник завдав 4 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив понад 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів. Серед них – Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне. Також, в результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад 10 цивільних осіб.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Соснівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Грушівка, Сенькове та Оскіл.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 4 командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости