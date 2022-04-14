Окупанти обстріляли селище в Богодухівському районі: серед поранених є діти

Сьогодні вдень близько 12 години окупанти обстріляли селище Олександрівка Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу російських окупантів поранено жінку і двох дітей віком 9 та 11 років.

Крім того, пошкоджено житлові будинки та систему газового опалення.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости