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14.04.2022 20:41
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Окупанти обстріляли селище в Богодухівському районі: серед поранених є діти

Окупанти обстріляли селище в Богодухівському районі: серед поранених є діти

Сьогодні вдень близько 12 години окупанти обстріляли селище Олександрівка Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу російських окупантів поранено жінку і двох дітей віком 9 та 11 років.

Крім того, пошкоджено житлові будинки та систему газового опалення.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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