14.04.2022 20:41
Просмотров: 262
Окупанти обстріляли селище в Богодухівському районі: серед поранених є діти
Сьогодні вдень близько 12 години окупанти обстріляли селище Олександрівка Богодухівського району.
Внаслідок обстрілу російських окупантів поранено жінку і двох дітей віком 9 та 11 років.
Крім того, пошкоджено житлові будинки та систему газового опалення.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.